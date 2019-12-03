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Gülşah Çomoğlu'ndan Ağrı'daki öğrencilere yardım
6 saat önce
'Hayır Kapısı Gönüllüleri' projesi kapsamında Ağrı'daki öğrencilere mont, bot, oyuncak ile kırtasiye malzemesi yardımında bulunan Çomoğlu, önümüzdeki günlerde ise Van'a giderek ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunacak.
'Hayır Kapısı Gönüllüleri' projesi kapsamında Ağrı'daki öğrencilere mont, bot, oyuncak ile kırtasiye malzemesi yardımında bulunan Çomoğlu, önümüzdeki günlerde ise Van'a giderek ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:07
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