Son Dakika Haberleri: Gülşah Çomoğlu'ndan Ağrı'daki öğrencilere yardım
Son Dakika Magazin Gülşah Çomoğlu'ndan Ağrı'daki öğrencilere yardım - Son Dakika Magazin

Gülşah Çomoğlu'ndan Ağrı'daki öğrencilere yardım

6 saat önce

'Hayır Kapısı Gönüllüleri' projesi kapsamında Ağrı'daki öğrencilere mont, bot, oyuncak ile kırtasiye malzemesi yardımında bulunan Çomoğlu, önümüzdeki günlerde ise Van'a giderek ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunacak.

Gülşah Çomoğlu'ndan Ağrı'daki öğrencilere yardım, System.String[]

'Hayır Kapısı Gönüllüleri' projesi kapsamında Ağrı'daki öğrencilere mont, bot, oyuncak ile kırtasiye malzemesi yardımında bulunan Çomoğlu, önümüzdeki günlerde ise Van'a giderek ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunacak.

Ağrı, Van, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:07 
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