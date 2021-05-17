Gülşah Saraçoğlu evini darmadağın ettiği sevgilisiyle barıştı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu , bir ayrılıp bir barıs¸tıgˆı sevgilisi Go¨khan Go¨z'u¨n Instagram canlı yayınında küfürler yağdırmış ve çift ilişkilerini tekrar noktalamıştı. Saraçoğlu'ndan aylar sonra yine şaşırtıcı bir hamle geldi.

Ayrılık sonrasında evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, Saraçoğlu Instagram hesabı üzerinden canlı yayında küfürler yağdırmıştı. Ünlü modacı çıkan haberlerden sonra da, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım.

Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." demişti. Uzun süredir ayrı olan çiftin aralarındaki buzları erittiği konuşuluyordu. Ünlü modacının Göz'ü sosyal medya hesaplarından takip etmeye başlamıştı. Gökhan göz ile Gülşah Saraçoğlu Göcek de bir otelde el ele gezerken görüntüledi.