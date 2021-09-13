Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti

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Son olarak TV8 ekranında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan modacı Gülşah Saraçoğlu, dün akşam bir tanıdığının düğününe katıldı. İddialı kıyafetleriyle her daim dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, bu sefer de yırtmacıyla göz kamaştırdı.

KASIĞINA KADAR YIRTMAÇLI ELBİSE GİYDİ

Yıllar önce fazla kilolarından kurtularak estetik operasyonlar geçiren Gülşah Saraçoğlu, kıyafetleriyle kusursuz fiziğini gözler önüne seriyor. Toz pembe derin yırtmaçlı bir elbise giyen Saraçoğlu, kasığına kadar olan yırtmacıyla adeta düğüne damga vurdu. Düğünde peş peşe fotoğraflar çektiren modacı, Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

"SEN ALLAH'IN LÜTFUSUN"

Uzun süredir birlikte çalıştığı Saraçoğlu'nun pozları karşısında sessiz kalamayan şarkıcı Simge Sağın ise "Gerçek değil gibi ama gerçek. Sen Allah'ın bir lütfusun" yazdı.