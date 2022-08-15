Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Saraçoğlu hayatı ve biyografisi! - Son Dakika
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Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Saraçoğlu hayatı ve biyografisi!

15.08.2022 18:00
Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Saraçoğlu hayatı ve biyografisi!

Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Gülşah Saraçoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Gülşah Saraçoğlu kimdir? merak ediliyor. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Saraçoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Saraçoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmişti.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, Nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

Şu anda TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapıyor.

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Son Dakika Soğuk Haber Gülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Gülşah Saraçoğlu hayatı ve biyografisi! - Son Dakika


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