Gülşah Saraçoğlu: Lady Gaga'yı giydireceğim

Deniz Akkaya ve Yusuf Topal'ın sunduğu, TV100'de yayınlanan "Biz Bize" programına konuk olan Saraçoğlu, Lady Gaga'nın Las Vegas'ta vereceği konser için kıyafet diktiğini söyledi: "Geçen mayısta menajerime yazdılar, pandemi olduğu için önümüzdeki mayısa ertelendi. Şahane bir kostüm hazırlıyorum. Mayısta Las Vegas'ta olacağız." ? Sayit DURMAZ