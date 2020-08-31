Gülşah Saraçoğlu: Lady Gaga'yı giydireceğim
Deniz Akkaya ve Yusuf Topal'ın sunduğu, TV100'de yayınlanan "Biz Bize" programına konuk olan Saraçoğlu, Lady Gaga'nın Las Vegas'ta vereceği konser için kıyafet diktiğini söyledi: "Geçen mayısta menajerime yazdılar, pandemi olduğu için önümüzdeki mayısa ertelendi.
Deniz Akkaya ve Yusuf Topal'ın sunduğu, TV100'de yayınlanan "Biz Bize" programına konuk olan Saraçoğlu, Lady Gaga'nın Las Vegas'ta vereceği konser için kıyafet diktiğini söyledi: "Geçen mayısta menajerime yazdılar, pandemi olduğu için önümüzdeki mayısa ertelendi. Şahane bir kostüm hazırlıyorum. Mayısta Las Vegas'ta olacağız." ? Sayit DURMAZ
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