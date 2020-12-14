Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım! - Son Dakika

Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!

14.12.2020 23:25
Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!, System.String[]

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Gökhan Göz'e ettiği küfürlerle gündeme gelen modacı Gülşah Saraçoğlu, katıldığı programda yaptırdığı estetikler hakkında konuştu. Ünlü modacı, "Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, "Bize Kaldı" adlı YouTube programına konuk oldu. Saraçoğlu, yaptırdığı estetiklerden bahsetti.

YÜZ NAKLİ YAPTIRMIŞ

Saraçoğlu, "Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!

"DOĞAL OLAN HİÇBİR ŞEYİ SEVMİYORUM"

Saraçoğlu ayrıca, "Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül'de yeni yaptırdım iki ay önce… Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım" dedi.

Gülşah Saraçoğlu son dönemde değişimiyle sosyal medyada konuşuluyor. Saraçoğlu'nun geçmiş yıllardaki görüntüsü ise görenleri şaşırtıyor.

Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!

ESKİ SEVGİLİSİNE KÜFÜR YAĞDIRMIŞTI

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, üçüncü kez barıştığı iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile yine olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Gökhan Göz, Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı. Evinde arkadaşlarıyla eğlenen Göz'e, Gülşah Saraçoğlu küfürler yağdırmıştı.

Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü modacı, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim." demişti.

EVİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRMİŞTİ

Saraçoğlu, geçtiğimiz yıl da eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirmişti. Gökhan Göz, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak "Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım" notuyla paylaşmıştı.

"AMELİYATIMDAN SONRA BANA HAKARET ETMEYE BAŞLADI"

Saraçoğlu da konuyla ilgili olarak; "Yağ aldırma ameliyatımdan sonra değişti, bana hakaret etmeye başladı. Sosyal medya hesabından üzerinden beni kötülüyordu, o anda deli oldum. Bu ilişkiyi yaşadığıma büyük pişmanım" açıklamasını yapmıştı.

"İNSANLAR ÖFKEYLE HATA YAPABİLİR"

Çift ayrıldıktan iki hafta sonra ilişkilerine yeniden bir şans verme kararı almıştı. Saraçoğlu, "Hepinizin de bildiği gibi Gökhan'la olan ayrılığımız çok ortalığı karıştırdı... Yaşanılan tüm olaylardan son derece rahatsız olduk... İnsanlar öfkeyle hata yapabilir. Biz de tüm bu olan bitenden ötürü çok üzüldük, bir araya geldik. Sorunlarımızı çözmek adına... Evet barıştık ve ilişkimiz kaldığı yerden devam ediyor." demişti.

Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!
Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!
Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!
Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!

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Son Dakika Magazin Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım! - Son Dakika Magazin


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