Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu - Son Dakika

Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu

09.12.2020 10:27
Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu, System.String[]

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisine sosyal medyadan ettiği küfürler sonrası takipçilerinden özür diledi.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisine sosyal medyadan ettiği küfürler sonrası takipçilerinden özür diledi. Ünlü iş adamı Gökhan Göz ise suskunluğunu bozarak, "Kadına karşı şiddete hayır dediğimiz gibi erkeğe karşı şiddetinde sonuna kadar karşısındayız" dedi.

Ünlü iş adamı Gökhan Göz sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında evinde çalgıcılarla eğlendiği anları takipçileriyle paylaştı. Canlı yayınını izleyen eski sevgilisi ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ise yayına girerek bir anda Göz'e küfürler etmeye başladı. Saraçoğlu'nun ettiği küfürler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Saraçoğlu, çıkan haberlerden sonra, "Psikolojik olarak kadına şiddetin başka bir türünü yaşamış bulunmaktayım. Öfke kontrolümü sağlayamadım. Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim" açıklamalarında bulundu.

TAMAMEN TALİHSİZLİK

Sessizliğini koruyan Gökhan Göz ise sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak dün yaşanan ve basına yansıyan haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Öncelikle yaşanmış ve bitmiş bir ilişki ardından bu tarz haberlerle gündeme gelmek beni ve ailemi sarsmıştır. Benim kimseye karşı bir kinim olmadığı gibi karşı taraftan da bu hassasiyeti beklemekteyim. Kadına karşı şiddete hayır dediğimiz gibi, erkeğe karşı şiddetinde sonuna kadar karşısındayız. Herkesin ailesi değerleri ve sevdikleri var. Dün yaşanan olayın tamamen talihsizlik olduğunu düşünmekle birlikte bir daha tekrarlanmayacağını temenni ediyorum. Ben bir aile babası olarak karşı tarafında bir anne olduğunun unutulmamasının bilincinde olarak bana yapılanların kimsenin yaşamamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

(Eren Ayhan/İHA)

Gülşah Saraçoğlu, İş Adamı, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu - Son Dakika


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