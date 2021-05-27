Gülsan Holding'in İSO 500 gururu

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçları açıklandı. Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. İSO 500 2020 yılı genel sıralamasında 69.sırada yer alırken özel şirketler sıralamasında 64.sırada yerini alırken Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ki birinciliğini de bir kez daha korudu.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Gaziantep'in ve Türkiye'nin sektöründeki gururu haline gelen Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. İSO 500 genel sıralama da 69.sırada yer alırken özel şirketler sıralamasında 64.sırada yerini aldı. İSO 500 sonuçlarının şirketlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş.'nin İSO 500'de 69. sırada yer almasının kendileri için önemli bir gurur kaynağı olduğunu, özel şirket sıralamasında ise 64.sırada yer aldıklarını ifade etti. Topçuoğlu yaptığı değerlendirmede "Bütün dünya için olduğu gibi 2020 yılının Türkiye içinde zorlu bir yıl olarak geçtiğini, pandemi nedeniyle dünyanın bir çok ülkesinde sınırların kapatıldığı ve üretimin adeta durma noktasına geldiğini, ihracatta ise büyük zorluklar karşılaşıldığını hep birlikte yaşadık. Ama herşeye rağmen bizler üzerimize düşenleri yapmaya devam ettik ve bu süreçte aldığımız olağan üstü önlemlerle üretimimizi koruyarak sürdürürken alternatif ihracat yolları arayarak ihracatımızın da sürdürülebilirliğini sağladı. Bugün ülke sanayisi ve sanayicilerimiz için büyük önem taşıyan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 araştırmasında Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. ilk beşyüz şirket arasında 69. sırada yer alırken Gaziantep ve bölge illeri arasında ki sıralamada da ilk sırada yerini almıştır. Elbette bunu başarmak önemli bir ekip işidir. Bu başarıların elde edilmesinde önemli görevler üstlenen firmamızın değişik kademelerinde ki çalışanlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kurumlarımız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz AR-GE ve inovasyon çalışmaları, yatırımlarımız ve oluşturduğumuz istihdam başarılı olmamızdaki en önemli faktörlerdir. Bundan sonra hepimizin daha çok çalışması, üretmesi, doğru zamanda doğru yatırımlara yönelmesi ülke ekonomimizin kalkınması ve gelişmesi içinde büyük önem taşımaktadır. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da pandemiden kaynaklı sıkıntılar devam etmekte ve bu zorlu süreçte biz sanayiciler de üzerlerine düşenleri yaparak üretim ve istihdamı koruyarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmekteyiz. Umuyorum ki 2021 yılı sonunda bu zorlu süreç son bulur ve insanlık normal yaşama döner. Bunu başarmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur" dedi. - GAZİANTEP