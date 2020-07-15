Gülsan'ın İSO 500 Gururu - Son Dakika

Gülsan'ın İSO 500 Gururu

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçları açıklandı. Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. İSO 500 2019 genel sıralamasında 82.sırada yer alırken özel şirketler sıralamasında 76.sırada yerini alırken Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu birinciliğini de bir kez daha ilan etti.


İş ve sanayi dünyasının merakla beklediği İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Gaziantep'in ve Türkiye'nin sektöründeki gururu haline gelen Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. İSO 500 genel sıralama da 82.sırada yer alırken özel şirketler sıralamasında 76.sırada yerini aldı. İSO 500 sonuçlarının şirketlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş.'nin İSO 500'de 82. sırada yer almasının kendileri için önemli bir gurur kaynağı olduğunu, özel şirket sıralamasında ise 76.sırada yer aldıklarını ifade etti. Topçuoğlu yaptığı değerlendirmede "Ülke sanayisi ve sanayicilerimiz için büyük önem taşıyan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 araştırmasında Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik Dokuma A.Ş. ilk beşyüz şirket arasında 82. sırada yer alırken Gaziantep sıralamasında ilk sırada yerini almıştır. Elbette bunu başarmak önemli bir ekip işidir. Kurumlarımız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz AR-GE ve inovasyon çalışmaları, yatırımlarımız ve oluşturduğumuz istihdam başarılı olmamızdaki en önemli faktörlerdir. Bundan sonra hepimizin daha çok çalışması, üretmesi, doğru zamanda doğru yatırımlara yönelmesi ülke ekonomimizin kalkınması ve gelişmesi içinde büyük önem taşımaktadır" dedi. - GAZİANTEP

Gülsan Sentetik Dokuma, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gülsan'ın İSO 500 Gururu - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:40 Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 15:25 Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
17:40
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
16:23
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
16:13
Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti
15:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 18:13:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülsan'ın İSO 500 Gururu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]