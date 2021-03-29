Yeni sanayi sitesinde hak sahiplerine uygun koşullarda dükkan alma fırsatı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Samsun Toybelen Mahallesi'nde yapılacak yeni sanayi sitesinde dükkan sahibi olmak isteyen esnafa fiyat ve peşinat indirimi ile vadede uzatma yaptığı bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında, esnaf odası ile kentsel dönüşüm nedeniyle taşınacak Gülsan Sanayi Sitesi temsilcileriyle bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, şehrin büyümesine bağlı olarak kent merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi'nin TOKİ tarafından dönüştürülerek, buradaki esnafın Toybelen Mahallesi'nde inşa edilen yeni sanayi sitesine taşınacağını söyledi.

Gülsan esnafına müjde veren Karaaslan, "Bugün kendileriyle bu müjdelerimizi paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de büyük değişim ve dönüşüm gerçekleşmekte. Bunun fikri boyutları olduğu kadar aynı zamanda şehirlerimize ve ülkemize yansıyan fiziki değişim ve dönüşüm tarafı da var. Bunun en önemlisi de belki şehirlerimizdeki sağlıksız ya da riskli olarak değerlendirebileceğimiz alanların değişimi ve dönüşümü." ifadesini kullandı.

Samsun'da önemli kentsel dönüşümler yapıldığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Gülsan Sanayi Sitesi şehrin tam merkezinde sıkışmış. Maalesef farklı riskleri barındıran, zaman zaman kamuoyunun gündemine farklı kazalarla, yangın ya da patlamalarla, yaşanmasını arzu etmediğimiz olaylarla gündeme gelmektedir. Çok daha nitelikli ve sağlıklı koşullarda esnafımızın çalışması gerektiğine inandığımız, uzun yıllardır devam eden ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir döneminde hızla hayata geçme noktasında iradenin gösterildiği bir alan. Gülsan Sanayi Sitesi'nin Toybelen mevkisine taşınması, orada çok daha nitelikli şekilde sanayinin artan kaliteyle devam edecek olması başlı başına çok güzel bir çalışmaydı. Esnafımız taşınma sürecinde belki iş kapasitelerini büyütecekleri, verdikleri emeğin karşılığını daha güzel alabilecekleri ortama geçerken gönül rahatlığıyla bunu yapmak için bizlerden birtakım iyileştirmeler talep etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ'ye esnafın talebini ilettik. Öncelikle Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum katkılarından, Samsun'a gösterdiği özenden, projelerde verdiği büyük destekten dolayı."

Esnafın 5 ana başlıkta iyileştirme talebiyle geldiğini dile getiren Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvuru sürelerinin uzatılmasından peşinat ve ara ödemelere yapılacak yeni düzenlemeye, fiyat indirimi talepleri vardı. Başvuruyla ilgili kura süreci mi yoksa öncelikle bir başvuru olsun mu, bu konuda soru işaretleri vardı. Taksitlendirmeyle ilgili yeni talepleri vardı. 1,5-2 ay önce bir iyileştirme yapmıştık ama bunun yetmeyeceğini söyledikleri noktada yeni bir çalışmayı başlattık. Gülsan esnafının yeni yerlerine daha kolay şartlarda geçebilmeleri için fiyatta indirim sağladık. Onun dışında 60 ay olan vadeyi 84 aya çıkardık. Diğer taraftan yüzde 25 peşinatı yüzde 10'a indirmiştik, arkasından bir yıl sonra yüzde 5'lik bir ödeme yapacaklar ve dükkanların teslim edildiği günde diğer yüzde 5'i ödeyecekler. Arada başka bir ödeme olmayacak. İnşallah dükkanlarını aldıktan sonra da taksit taksit ödemeye devam edecekler. Ardından kuraya göre belli olacak sonuçlar."

Karaaslan, bütün esnafla ilgili bir model oluşturulduğunu vurgulayarak, "Gülsan öncelikli ama Samsun'da diğer sanayicilerin de yeni yere geçme talebini karşılayacak. 3 1 Mayıs'a kadar süreci olacak. Taksitlendirme ve fiyatlardaki düşüş ile kira öder gibi nitelikli bir yerin sahibi olacaklar. Aynı zamanda 100 ve 200 metrekarelik dükkanlarda, 200 metrekareyi daha avantajlı hale getirdik ki esnafımız işini büyütebilsin, kapasitesini artırabilsin diye. Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, esnafımıza teşekkür ediyorum Güzel bir iş birliği halinde bu işi bu noktaya getirdik. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Esnaf temsilcileri yeni şartlardan mennun

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Eyüp Güler ise açıklanan son şartlarda herkesin iş yerine geçtikten sonra kira öder gibi taksit ödeyeceğini belirterek, "100, 200 ve 300 metrekare dükkanlarda indirim yapıldı. Bu çok sevindirici bir sonuç. Herkes rahatlıkla dükkan sahibi olabilir." dedi.

Samsun Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın da 1900 esnafı ilgilendiren projenin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"TOKİ'nin sanayi sitesine öncülük etmesi, bizim için zaten büyük bir avantajdı. Hem hızlı yapılacak proje hem de esnafımız hızlı şekilde yeni dükkanına taşınacak. Fiyatta ve ödemeler konusunda endişelerimiz vardı. İçinde bulunduğumuz salgından ve ekonomik sıkıntılardan dolayı esnafımızın maddi anlamda kaybı var. Bir de yeni sanayi sitesine taşınma olayı çıkınca esnafımıza büyük yük oldu. Sağ olsunlar, milletvekillerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile görüşme yaparak yeni düzenlemeler sağladılar. En son şekliyle güzel ve müjdeli haberler almış olduk. Bütün esnafımız bundan faydalanacaktır diyemiyorum ama en azından ciddi oranda esnafımız faydalanacaktır. Bunun için emek sarf eden AK Parti Genel Başkanımız Çiğdem Karaaslan ve Samsun milletvekillerimize çok teşekkür ederiz."

Gülsan Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkarlar Dayanışma Platformu temsilcisi Mustafa Ay da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Taksit 5 yıldan 84 aya yani 7 yıla çıktı. Diğer ara ödemeler yüzde 7.5 ödemeler olmak üzere altışar ay arayladı. Bunu yüzde 5'e ve bir yıl bir yıl olmak üzere ödemeler güncelleştirildi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir noktaya geldiğimize inanıyorum." diye konuştu.

Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da hazır bulundu.