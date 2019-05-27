Son Dakika Haberleri: Gülse Birsel'den gençlere: Hayalinizin peşinden koşun

Gülse Birsel'den gençlere: Hayalinizin peşinden koşun

2 saat önce

SENARİST ve oyuncu Gülse Birsel, hayata çok olumlu baktığını belirterek iyimser olmanın önemini vurguladı.

Gülse Birsel'den gençlere: Hayalinizin peşinden koşun, System.String[]
SENARİST ve oyuncu Gülse Birsel, hayata çok olumlu baktığını belirterek iyimser olmanın önemini vurguladı. Gençlere seslenen Birsel, "Bir hayaliniz varsa bir an önce yapmaya başlayın. 10 bin saat kuralını uygulayın ve konunuzda uzmanlaşın" dedi.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Bahar Festivali kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda gerçekleşen söyleşide Gülse Birsel, ilk filmi olan 'Aile Arasında'nın çekimlerinde yaşadığı tecrübeleri anlattı.

JET SOSYETE ARTIK DİJİTAL PLATFORMDA

İzleyici tarafından çok sevilen ve beğeniyle izlenen Avrupa Yakası, Yalan Dünya gibi dizilerin sona erdiğini, 45-50 dakika uzunluğunda olacak Jet Sosyete'nin ise ekim ayından itibaren dijital platformda seyredilmeye başlanacağını aktardı. Kitap yazarlığı ile ilgili görüşlerini de paylaşan Birsel, bu sene yalnızca komedi yazacağını, şu anda bir kitap üzerinde çalışmadığını söyledi. Sosyal medya ve teknolojinin kullanımından esprili bir şekilde bahseden Birsel, hayata çok olumlu baktığını ve iyimser olmanın önemini vurguladı.

"ALANINIZDA UZMANLAŞIN"

Soru cevap şeklinde ilerleyen ve oldukça keyifli geçen söyleşide gençlere tavsiyelerde bulunan Birsel, "Bir hayaliniz varsa bir an önce yapmaya başlayın. Yaz aylarını asla boş geçirmeyin. Neyi çok kolay yapıyorsanız ona yönelin. Bir an önce profesyonel olarak, paralı ya da parasız, yapmaya başlayın. 10 bin saat kuralını uygulayın ve konunuzda uzmanlaşın" diye konuştu.

Söyleşi sonrasında ünlü sanatçı Gülse Birsel'e DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Öğrenci İşleri'nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.


- Gazimağusa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:36 Kaynak: DHA
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