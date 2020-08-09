Organik sebze ve meyve üretimi yapan bir çiftlikle anlaşan ünlü oyuncu ve senarist, her ay ekibe düzenli gönderim yapıyor.
Organik sebze ve meyve üretimi yapan bir çiftlikle anlaşan ünlü oyuncu ve senarist, her ay ekibe düzenli gönderim yapıyor. Bu jestiyle ekip arkadaşlarının takdirini kazanan Birsel'in bu organik sistemi uzun süre devam ettireceği söyleniyor.
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9.08.2020 16:28:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülse Birsel'in organik jesti - Son Dakika