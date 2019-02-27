Gülsefa Azgın İscehisar AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan İstifa Etti

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsefa Azgın görevinden ayrıldığını duyurdu.

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsefa Azgın görevinden ayrıldığını duyurdu.



Gülsefa Azgın yaptığı yazılı açıklamada istifasını şu sözlerle duyurdu:



"Kuruluşundan itibaren gönül verdiğim, 2017/2019 tarihleri arasında aktif olarak görev yapmış olduğum İscehisar AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylevi üzere İscehisar AK Parti ilçe teşkilatının metal yorgunluğunu üzerlerinden atamaması ve bu yönetimin eksen kayması içinde olduğunu gördüğüm üzere AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kendi özgür irademle istifa ettim."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dilenci Kadın, Paraları Vücuduna Saklarken Görüntülendi

Maltepe'de Kadın Komşunun Yaşattığı Dehşet Anları Kamerada

Boşanmak İsteyen Karısının Baba Evini Sopalarla Basınca...

Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu