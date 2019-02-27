Son Dakika Haberleri: Gülsefa Azgın İscehisar AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan İstifa Etti

Gülsefa Azgın İscehisar AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan İstifa Etti

4 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsefa Azgın görevinden ayrıldığını duyurdu.

Gülsefa Azgın İscehisar AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan İstifa Etti, System.String[]
Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsefa Azgın görevinden ayrıldığını duyurdu.

Gülsefa Azgın yaptığı yazılı açıklamada istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Kuruluşundan itibaren gönül verdiğim, 2017/2019 tarihleri arasında aktif olarak görev yapmış olduğum İscehisar AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylevi üzere İscehisar AK Parti ilçe teşkilatının metal yorgunluğunu üzerlerinden atamaması ve bu yönetimin eksen kayması içinde olduğunu gördüğüm üzere AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan kendi özgür irademle istifa ettim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:41 Kaynak: AA

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