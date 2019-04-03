Son Dakika Haberleri: Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi Göreve Başladı

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi Göreve Başladı

58 dakika önce

AK Parti'den Gülşehir Belediye Başkanı seçilen Fatih Çiftçi mazbatasını aldı.

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi Göreve Başladı, System.String[]
AK Parti'den Gülşehir Belediye Başkanı seçilen Fatih Çiftçi mazbatasını aldı.

İlçe seçim kurulundan mazbatasını alan Çiftçi, belediye binası önünde vatandaşlarca karşılandı.

Başkan Çiftçi burada yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

Seçim sürecini geride bıraktıklarını, bundan sonra halka hizmet için kolları sıvadıklarını belirten Çiftçi, siyasi parti, ekonomik ve sosyal grup ayrımı yapmadan vatandaşın kaliteli hizmete eşit şekilde ulaşabilmelerini sağlayacaklarını kaydetti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise ülke genelinde seçmenlerin AK Parti ve Cumhur İttifakına büyük destek verdiğini, halka hizmet sunma aşkının devam edeceğini ifade etti.

Açıkgöz, "31 Mart seçimlerinde öyle bir tokat vuruldu ki sesi Pensilvanya'dan, Kandil'den geldi. Seçimde, milletimiz, sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakına büyük destek verdi. Yeni dönemde Gülşehir de kazanacak. Birikimli, becerikli bir belediye başkanına kavuşuldu. Seçim zaferinin elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Yapılan duanın ardından belediye binasına giren Çiftçi, görevi devraldı.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Erkan Çiftçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:41 Kaynak: AA

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