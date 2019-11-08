Son Dakika Haberleri: Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Mevlid Kandilini kutladı
Son Dakika Güncel Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Mevlid Kandilini kutladı

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Mevlid Kandilini kutladı

7 saat önce

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, Mevlid Kandilini kutladı, System.String[]

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.


Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in dünyamıza teşriflerinin 1448. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Çiftçi, "Rahmet peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV), insanlığın yaşadığı en buhranlı ve karanlık dönemde dünyayı şereflendirerek, aydınlık çağın yaşanmasına vesile oldu. Bu önemli günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlid Kandilinin tüm insanlık için şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin yaşanmasına vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek gün, af ve merhamet sahibi yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna gecelerden birisidir. Bu güzel gecede yapılan duaların kabul olmasını yüce Mevla'mızdan diliyor, tekrar tüm İslam aleminin ve Gülşehirli hemşerilerimin mübarek Mevlid Kandilini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Fatih Çiftçi, Gülşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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