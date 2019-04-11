Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi'ye Tebrik Ziyareti

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, teşkilat yöneticileri ile Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'yi ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, teşkilat yöneticileri ile Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'yi ziyaret etti.



31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimle göreve gelen Çiftçi'ye hayırlı olsun temennisinde bulunan Yanar, çalışmalarında kolaylık diledi.





Başkan Çiftçi de Gülşehir'de istişare ve hizmet üzerine kurulu yeni bir süreç başladığını dile getirdi.





Çiftçi, "Halkımıza en iyi, en kaliteli hizmetleri sunacağız. Gülşehir'in ismine yakışır güzellikte alt ve üst yapıya kavuşması, halkımızın beklentilerine cevap verecek yatırımların kazandırılması için çalışacağız." dedi.





Ziyarette AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Erkan Çiftçi, İl Genel Meclisi üyeleri Turan Balak ve Mustafa Yalap da hazır bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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