Gülşehir Belediye ekipleri yaban hayvanları unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülşehir Belediye ekipleri yaban hayvanları unutmadı - Son Dakika

Gülşehir Belediye ekipleri yaban hayvanları unutmadı

6 saat önce

Gülşehir Belediye ekipleri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Gülşehir Belediye ekipleri yaban hayvanları unutmadı, System.String[]

Gülşehir Belediye ekipleri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Soğuk geçen kış şartlarını göz önünde bulunduran Gülşehir Belediye ekipleri ilçe genelinde belirlenen noktalara hayvanlar için yem bıraktı.


İlçe çevresi ve merkezinde belirlenen alanına buğday ve ekmekten oluşan yiyecekler bırakan belediye görevlileri, amaçlarının yaban hayata bir nebze de olsun katkı sağlamak olduğunu belirttiler.


Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev bildiklerini, kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çektiğini bildiren bu nedenle başta Kızılırmak kenarları olmak üzere yaban hayvan potansiyelinin yoğun olduğu ilçenin çeşitli noktalarına yem bıraktıklarını kaydettiler.


Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, "İlçede bulunan sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarına da kış aylarında yiyecek desteğini sürdüreceklerini belirtti. Sosyal Sorumluluk bilinciyle böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Çiftçi, "Bu havalarda sokak hayvanları ile yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Biz elimizden geldiğince yem bırakacağız. Onların da yaşamlarını düşünmek zorundayız. Doğaya yem bırakma çalışmalarımız kış boyunca devam edecek." şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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