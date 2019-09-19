Gülşehir Belediyesi bünyesine yeni bir iş makinesi daha kazandırdı

Gülşehir Belediyesinin alt yapı ve üst yapıda yaşanan sorunları tek tek inceleyerek hummalı bir çalışmaya soyunan Belediye Başkanı Fatih Çiftci, sorunları iyi bir etüt edip doğru adımlar atmak için gece gündüz çalışıyor.



Üst yapıda kullanılmak üzere taş ocağı kurarak, malzemesini kendi üreten Gülşehir Belediyesi, son olarak hem taş ocağı üretim tesisinde kullanmak, hem de belediye hizmetlerinde kullanmak üzere forklift aldı. - NEVŞEHİR