Son Dakika Haberleri: Gülşehir Belediyesi bünyesine yeni bir iş makinesi daha kazandırdı
Son Dakika Güncel Haber

Gülşehir Belediyesi bünyesine yeni bir iş makinesi daha kazandırdı

1 saat önce

Gülşehir Belediyesinin alt yapı ve üst yapıda yaşanan sorunları tek tek inceleyerek hummalı bir çalışmaya soyunan Belediye Başkanı Fatih Çiftci, sorunları iyi bir etüt edip doğru adımlar atmak için gece gündüz çalışıyor.

Gülşehir Belediyesi bünyesine yeni bir iş makinesi daha kazandırdı, System.String[]

Gülşehir Belediyesinin alt yapı ve üst yapıda yaşanan sorunları tek tek inceleyerek hummalı bir çalışmaya soyunan Belediye Başkanı Fatih Çiftci, sorunları iyi bir etüt edip doğru adımlar atmak için gece gündüz çalışıyor.


Üst yapıda kullanılmak üzere taş ocağı kurarak, malzemesini kendi üreten Gülşehir Belediyesi, son olarak hem taş ocağı üretim tesisinde kullanmak, hem de belediye hizmetlerinde kullanmak üzere forklift aldı. - NEVŞEHİR

Gülşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Haluk Levent, yoğun bakımda yatan Neslican Tay'ı ziyaret etti
Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülşehir Belediyesi bünyesine yeni bir iş makinesi daha kazandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]