Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti - Son Dakika
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Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti

7 saat önce

Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından Cuma namazı öncesinde ilçede bulunan tüm camiler dezenfekte edilmesinin yanı sıra halkın yoğunluklu olarak kullandığı alanlarda ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Gülşehir Belediyesi, camileri dezenfekte etti, System.String[]

Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından Cuma namazı öncesinde ilçede bulunan tüm camiler dezenfekte edilmesinin yanı sıra halkın yoğunluklu olarak kullandığı alanlarda ekipler tarafından dezenfekte edildi.


Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Gülşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gülşehir Belediyesi ekipleri bugün Cuma namazı öncesinde ilçede bulunan tüm camileri dezenfekte etmesinin yanı sıra dolmuşlar ve parklarda dezenfekte edildi.


Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi açıklamasında, " Gülşehir Belediyesi olarak korona virüse karşı almış olduğumuz tedbirler kapsamında halkımızın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Cuma namazı öncesinde ilçe genelinde bulunan tüm camilerimizi dezenfekte ettik. Bunun yanı sıra dolmuşlar ve parklarımızı da dezenfekte ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı da dezenfekte çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Gülşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
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