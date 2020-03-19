Gülşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay erteledi - Son Dakika

Gülşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay erteledi

6 saat önce

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye borcu olan esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay ertelediklerini açıkladı.

Gülşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay erteledi, System.String[]

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye borcu olan esnaf ve vatandaşların borçlarını 3 ay ertelediklerini açıkladı.


Gülşehir Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında esnaf ve vatandaşların borçları 3 ay ertelenirken suyun tonunu ise 1 liraya düşüreceklerini açıkladı. Belediye Başkanı Çiftçi açıklamasında, "Kıymetli hemşerilerim korona virüsle mücadele kapsamında Belediyeye borcu olan tüm esnaf ve vatandaşlarımızın borçlarının 3 ay süre ile (uzatılabilir) erteleyebilecek. Bir defaya mahsus 50 lira yükleme yapılması suretiyle su bedelinin tonunu 2 lira 80 kuruştan 1 liraya düşürülmek üzere olağanüstü meclis gündemi ile belediye meclisinin toplanacak" dedi. - NEVŞEHİR

Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:17 Kaynak: İHA

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