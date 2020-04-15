Gülşehir Belediyesi, işyeri kapalı tutan esnafa 750 TL destek veriyor - Son Dakika

- Gülşehir Belediyesi, işyeri kapalı tutan esnafa 750 TL destek veriyor

Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, "Amacımız esnafımıza destek olmak"

NEVŞEHİR - Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, korona virüs nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaflara 750 lira destek vereceklerini ifade ederken, iş yapamayan esnaflara da bu kapsamda destek vereceklerini söyledi.

Gülşehir Belediyesi, berber, bayan kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocakları, küçük ölçekli lokantalar gibi İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kapanan iş yerlerine de 750 TL nakdi destek sağlıyor. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, belediyeye ait olan iş yerlerinden 3 ay boyunca kira almayacaklarını daha önce açıkladıklarını ifade ederken işyeri kapanan esnaflara da aylık 750 lira maddi destek sağlayacaklarını açıkladı. Belediye Başkanı Çiftçi, "Daha öncesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir çok çalışmamız oldu. Ancak bu virüs nedeniyle bir çok esnafımız mağdur oldu. Özellikle belediye kiracılarımızdan 3 ay süreyle kiralarını almayacağız. Ayrıca Kovid-19 nedeniyle iş yerleri kapanan kahvehane, berber ve benzeri işletmelere seyyanen 750 lira destek vereceğiz. Ayrıca diğer esnaflarımıza da belli şartları yerine getirmesi kaydıyla aynı yardımı uygulayacağız. Bu zorlu bir süreç. Bu zorlu süreçte millet olarak el ele kol kola olmalıyız. Burada tabi esnaflarımızın ciddi bir mağduriyeti var. Belediye olarak bu mağduriyet karşısında elimizden ne geliyorsa virüs devam ettiği sürece esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gülşehir'de bayan kuaförlüğü yapan Birsen Parlar'da Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'ye kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederken, ilçede fotoğrafçılık yapan Zafer Kantarcı'da kira yardımından dolayı Belediye Başkanı Fatih Çiftçi'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.