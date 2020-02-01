Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor

6 saat önce

Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor, System.String[]

Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.


Gülşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürürken ilçe merkezinde ise belediye ekipleri tüm personeli ile karla mücadele ederken tuzlama çalışmalarında bulundu. - NEVŞEHİR

Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
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