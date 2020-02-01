Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

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Gülşehir Belediyesi karla mücadelesini sürdürüyor
6 saat önce
Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Gülşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Gülşehir Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri yol açma çalışmalarını gece boyunca sürdürürken ilçe merkezinde ise belediye ekipleri tüm personeli ile karla mücadele ederken tuzlama çalışmalarında bulundu. - NEVŞEHİR
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