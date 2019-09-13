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Gülşehir Belediyesi meclis toplantısı Tuzköy mahallesinde yapıldı

1 saat önce

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından Eylül ayı belediye meclis toplantısı Tuzköy mahallesinde yapıldı.

Gülşehir Belediyesi meclis toplantısı Tuzköy mahallesinde yapıldı, System.String[]

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından Eylül ayı belediye meclis toplantısı Tuzköy mahallesinde yapıldı.


Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftci, Eylül ayı meclis toplantısını Tuzköy mahallesinde gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Tuzköy Mahallesinde bulunan belediye ek hizmet binasında gündeme dair konuların görüşülmesi ile başlayan toplantının sonunda mahalle halkını dinleyen başkan Çiftci ve meclis üyeleri, Tuzköy de yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulundular.


Önümüzdeki aylarda Karacaşar Mahallesinde de meclis toplantısı düzenleyeceklerini belirten başkan Çiftci, Tuzköy ve Karacaşarlı vatandaşlarımıza bu ilçenin bir parçası olduklarını hissettirmek ve en iyi şekilde hizmet almalarını sağlamak için yerinde tespitler yapıp vatandaşların görüşlerine önem verdiklerini dile getirdi. - NEVŞEHİR

Fatih Çiftçi, Gülşehir, Tuzköy, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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