Gülşehir Belediyesi, Türk Bayraklarını yeniliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülşehir Belediyesi, Türk Bayraklarını yeniliyor - Son Dakika

Gülşehir Belediyesi, Türk Bayraklarını yeniliyor

6 saat önce

Gülşehir Belediyesi ilçe genelindeki eskiyen ve yıpranan Türk bayraklarını yeniliyor.

Gülşehir Belediyesi, Türk Bayraklarını yeniliyor, System.String[]

Gülşehir Belediyesi ilçe genelindeki eskiyen ve yıpranan Türk bayraklarını yeniliyor.


Gülşehir Belediyesi ekipleri rengi solmuş veya yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, "Birlik, beraberlik ve manevi duyguların yoğun yaşandığı şu günlerde, uğruna nice canlar feda edilen al bayrağımıza olan saygımızı sürekli yineleyerek eskiyen ve yıpranan bayraklarımızı değiştiriyoruz. Şehitlik Parkı, Kazakistan Dostluk Parkı ve ilçe merkezinde bulunan tüm bayraklar değiştirilerek yenileri takıldı. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız ve hepimiz Türk bayrağının gölgesinde yaşıyoruz. Bu nedenle belediye ekiplerimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Fatih Çiftçi, Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:54 Kaynak: İHA
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