Gülşehir Belediyesinden esnafa nakit desteği - Son Dakika

Gülşehir Belediyesinden esnafa nakit desteği
28.04.2021 13:59
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma nedeniyle belediye tarafından işçe esnafına 1000'er lira destek verilecek.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma nedeniyle belediye tarafından işçe esnafına 1000'er lira destek verilecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele sürecinde esnafa destek sağlamak amacıyla zaman zaman nakit ve kira desteği sağlandığı belirtilerek, ramazan ayı sonuna kadar da tam kapanma nedeniyle esnaf başına 1000 lira destek verileceği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, salgın sürecinde belediyeye ait iş yerlerinde kira artışı yapılmadığını, esnaf ve vatandaşlara destek sunulması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
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