Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de 219 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gülşehir'de 219 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Gülşehir'de 219 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kamu malına zarar verme suçundan 219 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Gülşehir'de 219 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kamu malına zarar verme suçundan 219 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Gülşehir adli makamlarınca kamu malına zarar verme suçundan 219 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı ile aranan İ.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Gülşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
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