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Gülşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı - Son Dakika

Gülşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:58
Gülşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Gülşehir ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Gülşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Jandarma, Nevşehir, Gülşehir, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gülşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı - Son Dakika


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