Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu
Son Dakika 3. Sayfa Gülşehir'de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Gülşehir'de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu

6 saat önce

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Gülşehir'de alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu, System.String[]

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında alkollü araç kullanan 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.


Alınan bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında 168 şahıs ve 58 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonrasında 4 aracın kusurlu olduğu tespit edilerek cezai işlem uygulanırken 2 sürücünün ise ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Gülşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:17 Kaynak: İHA
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