Gülşehir'de aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakalama kararı ile aranan 2 şahıs yakalayarak gözaltına aldı.



Alınan bilgilere göre, Gülşehir'de polis ekipleri tarafından hırsızlık suçundan yakalama kararı ile aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K.ve Ankara adli makamlarınca 3 gün zorlama hapis cezası ile aranan H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR