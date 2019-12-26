Gülşehir'de aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gülşehir'de aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gülşehir'de aranan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakalama kararı ile aranan 2 şahıs yakalayarak gözaltına aldı.

Gülşehir'de aranan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakalama kararı ile aranan 2 şahıs yakalayarak gözaltına aldı.


Alınan bilgilere göre, Gülşehir'de polis ekipleri tarafından hırsızlık suçundan yakalama kararı ile aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.K.ve Ankara adli makamlarınca 3 gün zorlama hapis cezası ile aranan H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gülşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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