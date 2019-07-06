Son Dakika Haberleri: "Gülşehir'de bin 100 abone daha doğal gaza kavuşacak"
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"Gülşehir'de bin 100 abone daha doğal gaza kavuşacak"

1 saat önce

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçedeki tüm iş yeri ve ikametlerin doğal gaza kavuşması için yürütülen alt yapı çalışmasını inceledi.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, ilçedeki tüm iş yeri ve ikametlerin doğal gaza kavuşması için yürütülen alt yapı çalışmasını inceledi.
Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede doğal gaz kullanamayan vatandaşların da bu imkana kavuşabilmesi için yürüttükleri girişimlerin sonuç verdiğini belirtti.

Enerya Kapadokya Gaz tarafından Karavezir Mahallesi'nde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Çiftçi, ağustos ayının ilk haftasında tamamlanacağını ifade etti.

Çiftçi, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bin 100 abone daha doğal gaz kullanmaya başlayacak. Böylelikle 2 bin 400 aboneye ulaşılmış olacak. Doğal gaz çalışmaları tamamlandıktan sonra derhal çevre düzenlemesi yapılarak, hattın geçtiği sokaklara kilitli parke döşenecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:54 Kaynak: AA
Fatih Çiftçi, Gülşehir, Güncel
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