Gülşehir'de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yapılan 1 ev aramasında tabanca ve av tüfekleri ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir'de yapılan bir ev aramasında 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet sustalı bıçak, 105 adet av tüfeği fişeği ve 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Arama sonrasında 1 şüpheli ise gözaltına alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR