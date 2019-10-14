Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gülşehir'de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

Gülşehir'de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

1 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yapılan 1 ev aramasında tabanca ve av tüfekleri ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gülşehir'de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yapılan 1 ev aramasında tabanca ve av tüfekleri ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir'de yapılan bir ev aramasında 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet sustalı bıçak, 105 adet av tüfeği fişeği ve 34 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Arama sonrasında 1 şüpheli ise gözaltına alındığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Gülşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AB kimyasal silah yaptırımlarını uzattı
Adana-ilişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş AB ülkeleri Türkiye'ye silah satışı ambargosu konusunda uzlaşamadı Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:25:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de bir evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]