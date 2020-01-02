Gülşehir'de bir okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı - Son Dakika

Gülşehir ilçesindeki Karavezir İlkokulunda tasarım ve beceri atölyesi törenle açıldı.

Törende konuşan Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz, atölyenin öğrencilerinin becerilerini sergileyerek yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından önemli bir etkinlik alanı olacağını belirterek, projeye kakı sunanlara teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan da farklı okullarda benzer projeleri hayata geçirdiklerini, amaçlarının çocukları sadece sınava değil hayata hazırlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Kaymakam Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Erdal Gönül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan tarafından kesildi.

Beraberindekilerle atölyeyi gezen Kavanoz, okul idarecilerinden bilgi aldı.

Programa, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.