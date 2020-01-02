Gülşehir'de bir okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülşehir'de bir okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı - Son Dakika

Gülşehir'de bir okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı

6 saat önce

Gülşehir ilçesindeki Karavezir İlkokulunda tasarım ve beceri atölyesi törenle açıldı.

Gülşehir'de bir okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı, System.String[]

Gülşehir ilçesindeki Karavezir İlkokulunda tasarım ve beceri atölyesi törenle açıldı.

Törende konuşan Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz, atölyenin öğrencilerinin becerilerini sergileyerek yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından önemli bir etkinlik alanı olacağını belirterek, projeye kakı sunanlara teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan da farklı okullarda benzer projeleri hayata geçirdiklerini, amaçlarının çocukları sadece sınava değil hayata hazırlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi Kaymakam Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Erdal Gönül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan tarafından kesildi.

Beraberindekilerle atölyeyi gezen Kavanoz, okul idarecilerinden bilgi aldı.

Programa, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökhan Özoğuz, birbirine sarılan iki öğretmene verilen cezaya tepki gösterdi
Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
21:48 Interpol eski Nissan yöneticisi için kırmızı bülten çıkardı - Son Dakika
21:46 Konak'ta gökdelen tartışması sürüyor - Son Dakika
21:43 Gaziantep'te 727 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Son Dakika
21:42 Bakan Albayrak: "2019'un son çeyreğinde (büyümede) yüzde 5'e dönüş sinyallerini güçlü bir şekilde... - Son Dakika
21:42 Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 21:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülşehir'de bir okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]