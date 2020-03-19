Gülşehir'de define arayan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Gülşehir'de define arayan 4 kişi yakalandı
6 saat önce
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri, arazide define arayan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri, arazide define arayan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşkent köyü Değirmenderesi mevkisinde arazide dedektörle define arayan S.K, A.G.Y, A.Ç. ve A.A'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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