Gülşehir'de define arayan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gülşehir'de define arayan 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri, arazide define arayan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gülşehir'de define arayan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekipleri, arazide define arayan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşkent köyü Değirmenderesi mevkisinde arazide dedektörle define arayan S.K, A.G.Y, A.Ç. ve A.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.

Nevşehir, Jandarma, Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:56 Kaynak: AA

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