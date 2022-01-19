Gülşehir'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) firari sanık ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Mahkemece "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen firari, Ovaören köyünde gözaltına alındı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.