Gülşehir'de gasp zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, gasp amacıyla geldiği iş yeri sahibini darp eden zanlı, polisin teknik takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunan Y.G, iş yerine gelerek kendisinden tehditle para isteyen kişiye biber gazı ile karşı koyduğunu, şüphelinin yanında bulundurduğu tabancanın kabzasıyla yüzüne vurarak kaçtığını belirtti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından faydalanarak zanlının kimliğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile yakalanan M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.