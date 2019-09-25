Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de "Gazilik" konulu konferans
Son Dakika Güncel Haber

Gülşehir'de "Gazilik" konulu konferans

1 saat önce

Gülşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere yönelik "Gazilik" konulu konferans düzenlendi.

Gülşehir'de

Gülşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere yönelik "Gazilik" konulu konferans düzenlendi.


Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Programda konuşan Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş İlker Sabuncu, gazilik unvanının Türk kültüründe asırlardır önemli bir yeri olduğunu belirtti.


Sabuncu, "Türk kültüründe 'Alp' olarak adlandırılan gazilik unvanı, Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle dini bir motifle kuvvetlenerek varlığını daha da güçlendirdi. Gazilik unvanı, Türk devleti kurucularının isimlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Selçuklu Devleti kurucusu Selçuk Bey, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey ve Anadolu'ya yeni bir devlet kurarak Türkler tarihten siliniyor tezini boşa çıkartan Mustafa Kemal'in de unvanı gazidir." dedi.


Program, slayt gösterisinin ardından sona erdi.

Jandarma, Gülşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı
UEFA yeni turnuvanın adını açıkladı: Konferans Ligi Can Yaman ve tenisçi Maria Sakkari partide tanıştı (Özel) Elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:46:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de "Gazilik" konulu konferans
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]