Gülşehir'de

Gülşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere yönelik "Gazilik" konulu konferans düzenlendi.



Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda konuşan Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş İlker Sabuncu, gazilik unvanının Türk kültüründe asırlardır önemli bir yeri olduğunu belirtti.



Sabuncu, "Türk kültüründe 'Alp' olarak adlandırılan gazilik unvanı, Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle dini bir motifle kuvvetlenerek varlığını daha da güçlendirdi. Gazilik unvanı, Türk devleti kurucularının isimlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Selçuklu Devleti kurucusu Selçuk Bey, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey ve Anadolu'ya yeni bir devlet kurarak Türkler tarihten siliniyor tezini boşa çıkartan Mustafa Kemal'in de unvanı gazidir." dedi.



Program, slayt gösterisinin ardından sona erdi.