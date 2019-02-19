Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de Ges Hırsızlığı

Gülşehir'de Ges Hırsızlığı

1 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, özel bir işletmeye ait güneş enerji santralinden (GES) hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.

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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, özel bir işletmeye ait güneş enerji santralinden (GES) hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tuzköy Mahallesi Martgediği mevkisinde özel bir işletmeye ait GES çevresinde şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi santrale ait bazı malzemeleri sökmeye çalışırken yakaladı.


Gözaltına alınan M.B, A.A, C.Y. ve M.S. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:22 Kaynak: AA

Nevşehir, Gülşehir, Güncel
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