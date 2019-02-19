Gülşehir'de Ges Hırsızlığı
1 saat önce
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, özel bir işletmeye ait güneş enerji santralinden (GES) hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, özel bir işletmeye ait güneş enerji santralinden (GES) hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tuzköy Mahallesi Martgediği mevkisinde özel bir işletmeye ait GES çevresinde şüpheli bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi santrale ait bazı malzemeleri sökmeye çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan M.B, A.A, C.Y. ve M.S. jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:22 Kaynak: AA
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi
CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu