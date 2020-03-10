Gülşehir'de halı saha tamamlanıyor - Son Dakika
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Gülşehir'de halı saha tamamlanıyor

6 saat önce

Gülşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında ihale yolu ile ihalesi yapılarak özel bir firma tarafından işletmeye açılmasına rağmen şartları yerine getirilmemesi üzerine atıl bırakılan kapalı halı sahanın yeniden hizmete açmak için çalışma başlatan Gülşehir Belediye ekiplerinin çalışması son...

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Gülşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında ihale yolu ile ihalesi yapılarak özel bir firma tarafından işletmeye açılmasına rağmen şartları yerine getirilmemesi üzerine atıl bırakılan kapalı halı sahanın yeniden hizmete açmak için çalışma başlatan Gülşehir Belediye ekiplerinin çalışması son aşamaya geldi.


Belediye Başkanı Fatih Çiftci'nin talimatıyla kapalı halı sahada tadilat başlatan ekipler, yoğun bir çalışma yaparak halı sahayı tamamladı.


Tamamlanma aşamasında olan halı sahada incelemelerde bulunan Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftci, çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı. Kapalı halı sahanın birkaç rötuş çalışması kaldığını belirten Başkan Çiftci, kapalı halı sahanın hayırlı olması ve kısa bir zaman diliminde ilçe halkının hizmetine sunulacaklarını söyledi. - NEVŞEHİR

Gülşehir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:37 Kaynak: İHA
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