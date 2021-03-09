Hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ç. ve E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve E.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir 'in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı.

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