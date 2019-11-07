Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de ilk kez tiyatro oyunu sergilendi
Son Dakika Güncel Gülşehir'de ilk kez tiyatro oyunu sergilendi

Gülşehir'de ilk kez tiyatro oyunu sergilendi

7 saat önce

Gülşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bence Hiç Komik Değil" adlı tiyatro oyununa Gülşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Gülşehir'de ilk kez tiyatro oyunu sergilendi, System.String[]

Gülşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bence Hiç Komik Değil" adlı tiyatro oyununa Gülşehirliler yoğun ilgi gösterdi.


Belinay Düğün Salonunda sahne alan "Bence Hiç Komik Değil" adlı tiyatro oyununu seyretmek için salonu dolduran izleyiciler, ilk defa tiyatro seyretmenin keyfini yaşadı. Şirin Gedikli'nin yazdığı oyunda, usta oyuncular Haldun Boysan, Yosi Mizrahi, İlker Kalay, Sibel Tomaç, Elif Çelik ve Iraz Pekgöz sahne aldı.


İki perde halinde sahnelenen tiyatro oyunu sonrasında konuşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, "Gülşehir'imizde ilk kez bir tiyatro oyununu siz değerli hemşerilerimiz ile buluşturmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu ve buna benzer kültür sanat etkinlikleri artık ilçemizde sık sık yer bulacak. Bugün görüyorum ki salonu tıklım tıklım dolduran Gülşehirliler böylesine etkinlikleri çok istiyor. Bizlerde Gülşehir Belediyesi olarak buna kayıtsız kalmayarak en kısa zamanda kültür merkezi projemizi faaliyete geçireceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Yosi Mizrahi, Gülşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler
Otizmli çocuklar ve aileleriyle sorun yaşayan veliler iddiaları yalanladı: Olay saptırılıyor Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:37:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de ilk kez tiyatro oyunu sergilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]