Gülşehir'de kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Kızılay Haftası dolayısıyla Gülşehir ilçesinde "Kan ver, hayat kurtar" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye binası önüne yerleştirilen Türk Kızılay kan bağış tırı, kan vermek isteyen vatandaşların bağışlarını kabul etti.

İlçe sakinlerinin ilgi gösterdiği kampanya çerçevesinde iki günde yaklaşık 200 ünite kan bağışı alındı.

Kızılay Kan Merkezi Başhekimi Süleyman Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde her hafta farklı noktalarda konuşlanarak kan bağışı aldıklarını, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirtti.

Kan bağışının hayat kurtardığının unutulmaması gerektiğini kaydeden Kurt, " Nevşehir'de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlara mobil bağış ünitelerimizi kurarak kan bağışı alıyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağışı konusunda duyarlı olmaları sevindirici. Yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde daha etkin tedbirler altında bağışları alıyoruz. Kampanyamız çeşitli ilçelerde devam edecek." dedi.

Kan bağışı kampanyasının, yarın mesai bitimine kadar süreceği öğrenildi.