Gülşehir'de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Gülşehir'de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonrasında birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.C. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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