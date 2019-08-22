Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de kilitli parke taş ocağı faaliyete geçti
Son Dakika Güncel Haber

Gülşehir'de kilitli parke taş ocağı faaliyete geçti

1 saat önce

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, belediye bünyesinde oluşturulan kilitli parke taş fabrikasının faaliyete geçirdiklerini ve burada üretilen kilitli parke taşlarla 1 hafta içinde mahalle yollarında döşeme çalışmasının başlayacağı müjdesini verdi.

Gülşehir'de kilitli parke taş ocağı faaliyete geçti, System.String[]

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, belediye bünyesinde oluşturulan kilitli parke taş fabrikasının faaliyete geçirdiklerini ve burada üretilen kilitli parke taşlarla 1 hafta içinde mahalle yollarında döşeme çalışmasının başlayacağı müjdesini verdi.


Belediye bünyesinde faaliyete geçen fabrikada üretim aşamasını inceleyen ve görevlilerden üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, bir hafta süresince yeterince üretim rezervesi oluşturulacağını anlatarak, ilçe genelinde bozuk cadde ve sokaklarda kilitli parke taş döşeme çalışmasına başlanacağını belirtti. Belediye bünyesinde oluşturdukları 3 farklı ekiple Karavezir, Erol Ünlüsoy ve Fatih Mahallerindeki tüm sokakların kilitli parke taşının döşemesine start vereceklerini dile getiren Başkan Çiftçi, Belediye bünyesinde oluşturdukları taş fabrikası ve 3 farklı ekiple ilçede her sokağın kilitli parke taş döşemesini acilliyet durumuna göre tamamlayacaklarını kaydetti. - NEVŞEHİR

Fatih Çiftçi, Gülşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üreticiler isyanda! Markette 2,5 TL olan domates, tarlada 30 kuruş
Son dakika! Esed rejimi, TSK gözlem noktasına taciz atışı yaptı Türkücü Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü'nün vefat ettiğini duyurdu Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de kilitli parke taş ocağı faaliyete geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]