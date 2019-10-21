Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de Sadabad parkı ve Kızılırmak'ta çalışmalar başladı
Son Dakika Güncel Gülşehir'de Sadabad parkı ve Kızılırmak'ta çalışmalar başladı

Gülşehir'de Sadabad parkı ve Kızılırmak'ta çalışmalar başladı

1 saat önce

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bir hayata geçiyorBaşkan Çiftçi'nin girişimleri ile Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kızılırmak kenarında bulunan, kötü koku ve sivrisineğin kaynağı...

Gülşehir'de Sadabad parkı ve Kızılırmak'ta çalışmalar başladı, System.String[]

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, tarafından gerçekleştirilen faaliyetler bir hayata geçiyor


Başkan Çiftçi'nin girişimleri ile Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kızılırmak kenarında bulunan, kötü koku ve sivrisineğin kaynağı drenaj kanalının temizliğine başlandı.


Gülşehir'in en önemli sorunlarında biri olan Kızılırmak kenarındaki kötü koku ve sivrisineğin kaynağı olan, ayrıca Sadabad Parkı'nın hemen yanı başında olması sebebiyle tehlike arz eden kanal için, başkan Çiftci'nin göreve başladığı ilk günden itibaren sürdürdüğü girişimler sonuç bulmaya başladı.


Kızılırmak yatağı ve Sadabad Parkı arasında bulunan drenaj kanalının, baraj seviyesinin yüksek olması ve giderinin olmaması nedeniyle sirkülasyon sağlayamayan kanalın bataklık haline gelerek sivri sinek ve kötü koku yayarak çevreye zarar veren kanalın etrafındaki sazlık Gülşehir Belediyesi tarafından temizlenerek iç kısım temizlik DSİ çalışma programına dahil edildi.


Çalışmaların ivedilikle tamamlanması için girişimlerini devam ettiren başkan Çiftci, çabalarının sonucunu almaya başladı. DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü iş makinalarını Drenaj kanalında temizliğe başladı. - NEVŞEHİR

Fatih Çiftçi, Kızılırmak, Gülşehir, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankalar, kredi başvurularında "Teklif Hazırlama Ücreti" altında kesinti yapmaya başladı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onlarca emniyet müdürünün görev yeri değiştirildi Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 360 binden fazla Suriyeli memleketine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:22:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de Sadabad parkı ve Kızılırmak'ta çalışmalar başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]