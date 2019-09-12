Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de şemsiyeli sokak büyük ilgi görüyor
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Gülşehir'de şemsiyeli sokak büyük ilgi görüyor

1 saat önce

Gülşehir Belediyesi tarafından ilçede bulunan Sadabad parkına yaptırılan şemsiyeli sokak büyük ilgi görüyor.

Gülşehir'de şemsiyeli sokak büyük ilgi görüyor, System.String[]

Gülşehir Belediyesi tarafından ilçede bulunan Sadabad parkına yaptırılan şemsiyeli sokak büyük ilgi görüyor.


Gülşehir de bulunan Sadabad Parkı içerisinde oluşturulan Şemsiyeli park vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Yaz aylarının eğlence ve dinlenme konusunda vazgeçilmez yeri olan Sadabad Parkı, Gülşehir Belediyesi tarafından oluşturulan şemsiyeli sokak projesi ile ziyaretçi sayısını arttırdı. Belediye başkanı Fatih Çiftci'nin park ile ilgili projelerinin ilk adımı olan şemsiyeli sokağı görmek için gelen ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor. - NEVŞEHİR

Şemsi Tebrizi, Gülşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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