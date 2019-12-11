Gülşehir'de "Su ve Sağlık" konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülşehir'de 'Su ve Sağlık' konulu konferans - Son Dakika

Gülşehir'de "Su ve Sağlık" konulu konferans

7 saat önce

Gülşehir Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TUBİTAK işbirliğinde "Su ve Sağlık" konulu konferans düzenlendi.

Gülşehir'de

Gülşehir Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TUBİTAK işbirliğinde "Su ve Sağlık" konulu konferans düzenlendi.


Okulun konferans salonunda, "Bilim söyleşileri" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Konya Teknik Üniversitesi Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Tahir Nalbantçılar katıldı.


Suyun insan hayatındaki önemini anlatan Nalbantçılar, gelecek kuşakların da temiz içme suyuna ulaşabilmeleri amacıyla toplumların israftan kaçınmaları, doğayı korumaları gerektiğini vurguladı.


Nalbantçılar, "Su, yaşamın vazgeçilmez ve alternatifi olmayan parçasıdır. Artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ve tarımsal faaliyetler bir yandan su kaynaklarında azalmaya, diğer yandan kirlenmeye neden oluyor. İklim değişikliğinin etkileri de su kaynaklarında azalmaya katkı sağlıyor. En azından bundan sonraki süreçte dikkatli ve duyarlı olunması gerekiyor." dedi.


Programa, Gülşehir Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ömer Halisdemir, Anadolu Lisesi, Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem
Silivri'de köylülerin su faturasına yüzde 400 zam yapıldı! İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür

Son Dakika Haberleri
20:38 Emine Erdoğan: "Güçlü aileler, toplumumuzu bir kale gibi koruyacaktır" - Son Dakika
20:33 AK Parti'li Yavuz'dan "Arabuluculuk sınavı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
20:33 Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddet denen illetten kurtulmanın yolu, aile içinin şiddetten... - Son Dakika
20:31 Kalın: "(Doğa Koleji) Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur... - Son Dakika
20:27 Sırbistan havayolu şirketi 2 yıl sonra yeniden İstanbul seferlerine başladı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 20:41:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülşehir'de "Su ve Sağlık" konulu konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]