Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de toplu sera açılışı
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Gülşehir'de toplu sera açılışı

1 saat önce

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının "Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı" kapsamında Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilli köyünde yapımı tamamlanan seraların açılışı için tören düzenlendi.

Gülşehir'de toplu sera açılışı, System.String[]
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının "Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı" kapsamında Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilli köyünde yapımı tamamlanan seraların açılışı için tören düzenlendi.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı törendeki konuşmasında, açılışı yapılan seraların maliyetinin yaklaşık bir buçuk milyon lirayı bulduğunu ve yüzde 70'inin KOP tarafından karşılandığını belirtti.

KOP projelerinin, köyden şehre göçü engelleyen ve köylerde istihdam oluşturan uygulamalar olduğunu dile getiren Bostancı, "KOP olarak Nevşehir genelinde yaklaşık 17 bin dekar alanda sulama ve seracılık projesi yaptık. Bu seralarda metrekareden ortalama 70-80 lira gelir elde edilmektedir." dedi.

Projede emeği geçenlere plaket takdiminin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Gülşehir Kaymakam Vekili Talat Tabur, Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı ve davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:01 Kaynak: AA
Yeşilli, Konya Ovası Projesi, Gülşehir, Güncel
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