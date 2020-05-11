Gülşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı doğrultusunda harekete geçerek, M.T'nin ikametine operasyon düzenledi.
İkametteki aramada saksılarda 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kimlik sorgulamasında "Hırsızlık" ve "Basit yaralama" suçlarından hakkında arama kararı olduğu tespit edilen M.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.