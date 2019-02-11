Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de Uyuşturucu Satıcısı 1 Kişi Tutuklandı

Gülşehir'de Uyuşturucu Satıcısı 1 Kişi Tutuklandı

2 gün önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir'de uyuşturucu satıcısı 1 kişi yakalandı.

Gülşehir'de Uyuşturucu Satıcısı 1 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir'de uyuşturucu satıcısı 1 kişi yakalandı.

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında Gülşehir ilçesinde F.T.'nin yapılan ikametinde ve bağ evinde narkotik köpek Su ile yapılan aramada 313,97 gram ağırlığında 19 paket Skunk, 5 ayrı parça halinde 19 gram Hint kenevir tohumu, 2 parça halinde 3,88 gram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.T.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Gülşehir adli makamlarınca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Nevşehir, Narkotik, Gülşehir, 3. Sayfa
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