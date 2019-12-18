Gülşehir'e yeni pazar yeri yapılacak - Son Dakika
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Gülşehir'e yeni pazar yeri yapılacak

6 saat önce

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen ve pazar esnafı ile bir araya gelerek, ilçeye kazandırılması planlanan yeni pazar yeri ile ilgili istişarede bulundu.

Gülşehir'e yeni pazar yeri yapılacak, System.String[]

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen ve pazar esnafı ile bir araya gelerek, ilçeye kazandırılması planlanan yeni pazar yeri ile ilgili istişarede bulundu.


Konuklarını makamında ağırlayan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, ilçedeki mevcut pazar yerinin vatandaşların talebi üzerine yeni alana taşınması için çalışmalara başladıklarını belirtti.


Yapılması planlanan alanla ilgili esnaf ve ilçe halkının görüşlerine başvurduklarını dile getiren Çiftçi, "Yeni yapılacak pazar yerinin halkın ulaşımını kolaylaştıracak, mevsim şartları göz önüne alınarak kapalı şekilde yapılmasını hedefliyoruz. Bu çalışmamızda esnafımızın desteğini bekliyoruz." dedi.


Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Özmen de yeni pazar yeri projesini desteklediklerini ifade ederek, çalışmalarında Çiftçi'ye başarı diledi.

Fatih Çiftçi, Nevşehir, Gülşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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